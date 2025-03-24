Пакистан присоединился к соглашению по рыболовным субсидиям
Пакистан вошел в число стран, официально принявших соглашение ВТО о вредоносных рыболовных субсидиях. Теперь для вступления документа в силу его должны ратифицировать еще 17 членов Всемирной торговой организации.
На торжественной церемонии 20 марта посол Республики Пакистан Али Сарфраз Хуссейн передал документ о ратификации генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.
Она отметила, что присоединение Пакистана к соглашению демонстрирует приверженность этой страны интересам прибрежных сообществ и охране окружающей среды, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО.
Накануне, 19 марта, соглашение ратифицировала Колумбия.
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