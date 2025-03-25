Уникальный плавучий университет хотят создать на Камчатке

В Камчатском крае опробуют новый формат плавучего университета для исследования водных биоресурсов. Инициативу озвучил губернатор Владимир Солодов на заседании совета Дальневосточного федерального округа.

Мероприятие прошло с участием глав регионов под руководством зампреда правительства — полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Владимир Солодов рассказал о проектах Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Одну из таких инициатив сейчас запускают для апробации на территории Камчатки.

«Мы хотим предложить уникальный формат плавучего университета, когда на судне собираются ведущие исследователи, изучают особенности водных биологических ресурсов, динамики температуры воды и солености океана и в целом намечают перспективы океанических исследований», — отметил губернатор.

Также он обратил внимание на проекты в области геотермальной энергии и производства беспилотников.

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