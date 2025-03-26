Правительство учло изменения по рыбацкой отчетности

Переход на электронный рыболовный журнал правительство учло в требованиях к рыболовству в открытом море. Кабмин внес соответствующие поправки в свое постановление.

Правительство выпустило изменения в постановление от 25 августа 2016 г. № 841. Напомним, что этот документ определяет требования к рыболовству в открытом море на судах под российским флагом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается, что юрлица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют такую работу, должны обеспечить ведение рыболовного журнала в соответствии с требованиями к его содержанию и формам, порядком, утвержденными Минсельхозом России.

Кроме того, уточняется, что такие пользователи должны обеспечить передачу данных рыболовного журнала, который ведется в электронной форме, в Росрыболовство в соответствии с порядком, утвержденным Минсельхозом.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 г.

Напомним, что новые положения закона о переходе отрасли на электронный рыболовный журнал начали действовать в 2023 г. Министерство сельского хозяйства РФ приказом от 14 ноября 2022 г. № 802 утвердило требования к формам и содержанию рыболовного журнала, порядок его ведения, а также порядок передачи данных электронного рыболовного журнала.

Читайте также: Глава Росрыболовства рассказал о переводе госуслуг в отрасли на цифровые рельсы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews