Глава Росрыболовства рассказал о переводе госуслуг в отрасли на цифровые рельсы

Проактивный формат выдачи разрешений на вылов планируется запустить уже в этом году. Также Росрыболовство намерено расширять охват стран для оформлению электронных сертификатов происхождения продукции, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

О переводе государственных услуг в отрасли на цифровые рельсы руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на парламентских слушаниях в Госдуме. Мероприятие было посвящено законодательному обеспечению отрасли и 20-летию принятия закона о рыболовстве, передает корреспондент Fishnews.

Одно из важнейших новшеств в сфере цифровизации — электронный рыболовный журнал. Его внедрение позволило в разы сократить временные и бюрократические издержки рыбаков, отметил глава Федерального агентства по рыболовству.

В этом году планируется запуск проактивной системы подачи заявления для получения разрешений на вылов — это позволит получать промысловый билет в течение одного рабочего дня, рассказал глава Росрыболовства.

Цифровые технологии внедряются и в сфере международной торговли. Во второй половине 2024 г. стартовал пилотный проект по выдаче электронных сертификатов происхождения на экспорт продукции из водных биоресурсов в Китай и Республику Корея.

В дальнейшем планируется распространить эту практику на все страны, с которым заключены соглашения о противодействии ННН-промыслу (в рамках таких договоренностей как раз и оформляются сертификаты, подтверждающие легальность улова).

«В этом году услуга выдачи электронных сертификатов водных биологических ресурсов будет выведена на портал госуслуг», — обратил внимание Илья Шестаков.

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