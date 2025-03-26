Оборонному соглашению Великобритании и ЕС мешает «рыбный» вопрос

Отношения Лондона и Брюсселя вновь осложнил вопрос доступа европейских рыболовецких флотов в воды Соединенного Королевства. Разногласия сторон в этой сфере грозят сорвать подписание соглашения о совместной обороне.

Переговоры по пакту об обороне и безопасности Великобритания и Евросоюз планируют завершить к двустороннему майскому саммиту, сообщает корреспондент Fishnews. Однако, отмечает зарубежная пресса, если правительство Соединенного Королевства не решится на уступки в вопросах рыболовства, процесс может зайти в тупик.

Министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц подчеркнула, что для ряда государств — членов Евросоюза, включая Францию, вопрос рыболовных прав остается не просто экономическим, но и политически чувствительным.

Иностранные СМИ обращают внимание: после выхода Великобритании из ЕС доступ к рыбным ресурсам Соединенного Королевства стал предметом острых конфликтов, особенно между Лондоном и Парижем. Французские рыбаки жаловались на ограничение квот и потерю прав, которыми они пользовались десятилетиями. Во времена премьерства Бориса Джонсона эти разногласия выливались в открытые дипломатические споры, а порой и в прямые морские столкновения.

Теперь, когда правительство Кира Стармера стремится к «перезагрузке» отношений с ЕС и заключению оборонного соглашения, вопрос о доступе в британские воды вновь стал актуальным. Франция активно лоббирует включение в переговорный пакет выгодных условий для своего рыболовного сектора. Без этого, по мнению Парижа, заключение оборонного соглашения с Великобританией будет преждевременным.

По информации зарубежной прессы, без подписания соглашения Великобритания не сможет участвовать в европейских оборонных инициативах. В том числе в предложенной кредитной программе объемом 150 млрд евро для перевооружения стран ЕС.

Отмечается, что переговоры идут сложно не только из-за рыболовства. Обсуждаются также вопросы мобильности молодежи, режима границ в Гибралтаре и условия будущего экономического сотрудничества. Однако именно вопрос о доступе в британские воды стал краеугольным на пути к стратегическому сближению, подчеркивают журналисты.

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