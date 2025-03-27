Россия и Норвегия обменялись данными о рыбе Баренцева моря

Российские и норвежские ученые продолжают сотрудничать в исследованиях биоресурсов Баренцева моря. Вопросы изучения гидробионтов и среды их обитания специалисты обсудили на онлайн-встрече.

Ученые России и Норвегии, исследующие баренцевоморских промысловых гидробионтов и среду их обитания, обменялись информацией в онлайн-формате. Встреча была предусмотрена протоколом 54-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) и программой совместных исследований на 2025 г. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя Полярного филиала ВНИРО Константин Соколов, норвежскую — заместитель генерального директора Института морских исследований Гейр Хюсе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, обсуждался широкий круг вопросов об исследованиях промысловых рыб, беспозвоночных и млекопитающих, других компонентов баренцевоморской экосистемы, а также среды их обитания.

Специалисты обменялись собранными в экспедициях первичными данными, которые, в соответствии с решениями СРНК, используют для совместной оценки численности и биомассы управляемых запасов. Ученые двух стран подвели итоги исследований за 2024-2025 гг. и скоординировали планы работ в 2025-2026 гг.

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