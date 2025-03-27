Новосибирская область нацелилась на продвинутую аквакультуру

Среди безусловных приоритетов Новосибирской области — развитие современных индустриальных рыбоводных хозяйств, в том числе с установками замкнутого водоснабжения, подчеркнули региональные власти.

Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по добыче рыбы. По итогам 2024 г. промышленный вылов на водоемах региона превысил 13 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Аквакультурные «урожаи» составили 1,5 тыс. тонн.

«На развитие товарного рыбоводства и промышленного рыболовства организациям была предоставлена поддержка в размере 21,8 млн рублей. Она использовалась на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования и 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы», — рассказал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

Он особо отметил увеличение объемов рыбного экспорта и расширение его географии. В декабре было отгружено несколько партий в Китай — всего 74 тонны: 54 тонны карася и 20 тонн сазана.

В регионе растет число отраслевых организаций, на сегодняшний день их свыше двухсот. В пользование предприятиям предоставлено 503 водных объекта — 286 участков для промышленного рыболовства и 217 участков для товарного рыбоводства. В основном в прошлом году ловили и выращивали карася, сазана, окуня, судака, щуку, плотву, язя, леща, попадались также елец и налим.

Отмечено, что среди безусловных приоритетов региона — развитие современных индустриальных рыбоводных хозяйств, в том числе с установками замкнутого водоснабжения (УЗВ). Пока в Новосибирской области два таких предприятия. Они производят стерлядь, африканского сома, нельму.

«Еще одной важнейшей задачей по дальнейшему развитию отрасли является вовлечение в оборот неиспользуемых средних и малых озер, задействование имеющегося прудового фонда, в том числе с применением методов интенсификации», — подчеркнул Андрей Шинделов.

Читайте также: Обитателям Новосибирского водохранилища зимовалось комфортно

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews