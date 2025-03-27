Астраханские ученые готовят пополнение природным запасам белуги

В научном комплексе «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО начались сезонные работы по воспроизводству белуги. Икру, полученную от крупных особей из маточного стада, после оплодотворения заложили на инкубацию.

В конце марта на научно-экспериментальном комплексе аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ВНИРО стартовала нерестовая кампания для производителей белуги. Цель ученых — получение жизнестойкого потомства и его выпуск в естественную среду обитания для воспроизводства ценного вида.

Работы проводятся с использованием установки замкнутого водообеспечения. Это позволяет создать оптимальный термический режим для преднерестового выдерживания производителей, инкубации икры и получения предличинок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на нерестовый режим были выведены доместицированные и заготовленные из естественной популяции производители белуги из маточного стада комплекса. Вес особей составлял от 100 до 160 кг. От них прижизненным способом получили половые клетки: икру и сперму.

После оплодотворения и обесклеивания ооцитов икру белуги поместили во вкладыши аппарата «Осетр» на инкубацию. В этот период специалисты ведут ежедневный контроль за ходом эмбриогенеза, гидрохимическими и гидрологическими параметрами воды в инкубационной системе.

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