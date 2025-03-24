В правила рыболовства на Каспии внесли изменения

Изменения по регулированию промысла килек в Волжско-Каспийском бассейне выпустило Министерство сельского хозяйства РФ. Поправки вступят в силу с 1 апреля.

Минсельхоз приказом от 11 марта 2025 г. № 143 внес изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предусмотрены по регулированию промысла килек в Центрально-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне.

Кроме того, объем разрешенного прилова «одуемых» видов водных биоресурсов, не указанных в разрешении на вылов, при освоении килек разноглубинными тралами снижается с нынешних 2% по весу от общего улова килек до 0,2%.

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