Специалисты изучили «диету» байкальского хариуса

Ученые выяснили, что байкальский хариус, обитающий в малых затененных реках, имеет низкую пищевую ценность из-за особенностей питания. Ожидается, что полученные данные помогут скорректировать рацион рыб, выращиваемых на аквафермах.

Исследования проводили сотрудники Сибирского федерального университета (СФУ), Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского РАН (ННЦМБ) и Красноярского научного центра СО РАН (КНЦ). Результаты опубликованы в статье.

Ранее ученые выяснили, что хариус, живущий в затененных пологом леса реках, содержит значительно меньше полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и больше ПНЖК омега-6, чем его сородичи из более солнечных рек, рассказали Fishnews в пресс-службе СФУ.

Специалисты предположили, что это связано с различиями питания. В лесных затененных реках большую долю рациона рыбы составляют наземные беспозвоночные, а в незатененных — водные организмы. В новом исследовании авторы оценили потоки биомассы и ПНЖК между наземными и водными экосистемами на примере затененной малой реки Крутая Кача.

Оказалось, что с берега в реку попадает гораздо больше насекомых и других членистоногих, чем водится в реке. При этом наземные беспозвоночные содержат больше омега-6 жирных кислот, а водные — омега-3. Таким образом, рыбы из затененных малых рек получают пищу разного качества и содержат меньше ценных омега-3 кислот, чем их сородичи из незатененных рек, отметила соавтор исследования, аспирант Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Юлия Машонская.

По словам ученой, байкальский хариус из крупных рек (в частности, из Енисея) питается только водными организмами. А хариусы из затененных рек чаще едят наземных жуков, муравьев, пауков и других членистоногих, которых заносит с берега. И хотя в рацион «теневого» хариуса входят и водные обитатели (веснянки, поденки, ручейники и другие), их доля заметно ниже, поэтому в филе рыбы отмечается гораздо меньше ПНЖК омега-3 и больше омега-6.

Это подтверждает гипотезу о том, что ценность промысловых рыб напрямую зависит от их питания: чем больше водных высококачественных организмов поедает рыба, тем лучше баланс омега-3 и омега-6 ПНЖК в ее тканях и тем полезнее она для человека, уверены специалисты.

Ученые планируют продолжить исследования. Предполагается, что результаты помогут в разработке полноценного рациона для выращиваемых на аквафермах рыб — хариуса, форели и гольца.

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