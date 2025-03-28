Инфраструктурными проектами в Арктике займется специальный офис

Президент поручил правительству проработать создания специального проектного офиса, который займется сопровождением инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектами городского развития региона.

Поручение по поддержке инфраструктурных проектов в Арктическом регионе Владимир Путин дал на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Да, инфраструктурные проекты сложные, затратные, у них длительный срок окупаемости. Но именно они на новом уровне обеспечивают настоящий транспортный суверенитет России. И уверен: если в эти проекты будут приходить наши иностранные партнеры, это гарантирует им вложения на длительную перспективу и с хорошей отдачей. Поэтому нельзя откладывать эти проекты на потом — нужно запускать и реализовывать их сейчас, как можно быстрее», — сказал президент.

Он поручил проработать вопрос создания под эгидой института развития «ВЭБ.РФ» специального проектного офиса, который займется сопровождением транспортных, логистических, инфраструктурных проектов в Арктике, а также проектов городского развития в регионе. Это, по словам Владимира Путина, должна быть та структура, куда потенциальный инвестор сможет обратиться напрямую и получить необходимую поддержку.

Также президент поручил правительству с участием «Росатома», «ВЭБа» и профильной комиссии Госсовета до 1 августа утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора.

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