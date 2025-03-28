ОДУ крабов на Дальнем Востоке предлагают скорректировать

Отраслевая наука предложила увеличить общий допустимый улов крабов в Охотском море на 2025 г.: стригуна опилио и камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне, синего краба на Западной Камчатке.

Общий допустимый улов краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне предлагается увеличить до 19955 тонн, сообщает корреспондент Fishnews. По действующему приказу, напомним, в рамках разных видов рыболовства можно добыть 17291 тонну этого объекта.

На 16% специалисты считают возможным поднять ОДУ камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне. С учетом корректировки допустимый улов на 2025 г. составит 1032 тонны, говорится в материалах, обосновывающих изменения ОДУ. Сейчас разрешенный вылов составляет 890 тонн.

Еще один объект крабового промысла, по которому предложена корректировка на нынешний год, — это синий краб Западно-Камчатской подзоны. Его ОДУ предлагается увеличить с 3184 тонн до 4139 тонн.

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