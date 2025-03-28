Торговца нелегальной икрой лишили денег и машины

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили за незаконный сбыт немаркированной икры — наказанием стали штраф и конфискация автомобиля. Сторона защиты попыталась оспорить решение, однако приговор оставили без изменений.

Фигурант осужден по части 3 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, осенью 2023 г. мужчина купил 127 кг икры горбуши стоимостью более 440 тыс. рублей. Злоумышленник разместил объявление о продаже деликатеса, нашел покупателей и перевез икру на своей машине в Елизовский район.

Суд назначил фигуранту штраф в размере 100 тыс. рублей и постановил конфисковать автомобиль.

Защитник обжаловал приговор: адвокат просил прекратить уголовное дело в связи с раскаянием подсудимого либо освободить его от штрафа. Также сторона защиты не согласилась с конфискацией машины, мотивируя это тем, что автомобиль был приобретен задолго до совершения преступления.

Апелляционная инстанция по уголовным делам Камчатского краевого суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Приговор вступил в законную силу.

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