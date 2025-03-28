Ольга Булкова: Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Предприятиям Хабаровского края, как и других регионов Дальнего Востока, предстоит перезаключать договоры пользования рыболовным участками. В Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе внимательно следят за этой тематикой, рассказала председатель объединения, депутат Законодательной Думы региона Ольга Булкова.

«У нас впереди процедура перезаключения договоров на рыболовные участки. Безусловно, мы будем сопровождать в этом процессе каждое предприятие, — отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза в интервью журналу Fishnews. — А это не просто организовать передачу документов в краевой комитет рыбного хозяйства или территориальное управление Росрыболовства. Это проработка в целом: анализ ситуации, если не хватает средств на перезаключение всех договоров, это работа с банками или возможными инвесторами для привлечения финансирования».

Поиск средств — это актуальный вопрос, обратила внимание представитель отраслевого сообщества. «Ведь мы видим: в принципе рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края сработал хорошо, но от предприятия к предприятию ситуация разнится, то есть не всем будет хватать средств. И наша задача как объединения не допустить потерь в этой части», — сказала она.

Важной задачей в союзе считают и продолжение работы по сохранению 15-процентной льготы по сбору за пользование водными биоресурсами для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций. В объединении состоят четыре из семи таких предприятий в Хабаровском крае.

«Очень важный вопрос — энерготарифы. С 2022 года для северных территорий нашего региона работает программа выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня, однако ее действие завершается 31 декабря 2027 года, и мы очень ждем решения о продлении», — рассказала Ольга Булкова.

Среди ключевых задач на ближайшую перспективу председатель союза также назвала продвижение продукции предприятий, решение кадровых вопросов отрасли, вопросов развития отечественного судоремонта.

Текст интервью полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.