Правительство пересмотрело список регионов для оборота жаберных сетей

Кабмин внес изменения в список районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых допускается применение и оборот жаберных сетей при любительском рыболовстве.

Напомним, что закон о любительском рыболовстве допускает оборот жаберных сетей только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Особенности оборота и использования таких орудий лова установлены постановлением правительства от 16 ноября 2019 г. № 1462. В нем же приводится список регионов, в которых допускается применение жаберных сетей при любительском рыболовстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из перечня исключили Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский край.

Правила рыболовства для Байкальского бассейна, обратили внимание разработчики изменений, запрещают применение при любительском лове сетей всех типов. Теперь это учтено в постановлении об особенностях оборота и применения жаберных сетей.

Читайте также: Рыболовы переходят на онлайн-регистрацию сетей

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews