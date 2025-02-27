Рыболовы переходят на онлайн-регистрацию сетей

С момента запуска функции регистрации сетных орудий через портал госуслуг от рыбаков-любителей поступило более тысячи заявлений. В Центре системы мониторинга рыболовства и связи рассказали о регионах — лидерах по переходу на новые возможности.

Услугу по учету сетных орудий лова для рыбаков-любителей ЦСМС перевел на портал «Госуслуги» в конце 2024 г. Цифровизация должна сделать процесс регистрации более простым и удобным.

Напомним, что, согласно закону о любительском рыболовстве, использование сетных орудий лова допускается только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем требуется обязательная постановка на учет и поштучная маркировка таких орудий добычи. Учетом занимаются теруправления Росрыболовства.

В переходе на электронные услуги лидируют Сахалинская область и регионы Северо-Запада, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС. В Сахалинской области рыбаки подали через «Госуслуги» 359 заявок, а в бумажном виде — больше 450. В прошлом году Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства обработало около 12,5 тыс. заявлений о регистрации сетных орудий лова.

Северо-Западное теруправление Росрыболовства получило около 350 электронных и столько же бумажных заявок о регистрации сетных орудий лова. В 2024 г. специалисты обработали более 3700 заявок.

Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства ранее опубликовало видеоинструкцию, каким образом зарегистрировать сетные орудия через «Госуслуги».

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