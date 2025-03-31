Делегация Ирана обсудила поставки продовольствия с властями Татарстана

Иран заинтересован в экспорте на российский рынок в том числе продукции из водных биоресурсов. Об этом шла речь на встрече с представителями республики в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Встречу с делегацией из Ирана провел первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов.

В состав иранской делегации вошли генеральный директор компании Elham Bisun Карим Валибейги и член совета директоров SARV GROUP Сейед Мохаммад Саджад Маранди.

Ленар Гарипов презентовал возможности АПК Татарстана и рассказал об экспортном потенциале сельскохозяйственной продукции региона.

В ходе встречи участники обсудили возможности поставок продуктов питания из Ирана в Татарстан. Делегация Ирана заинтересована в экспорте морепродуктов, в том числе креветок, а также фруктов, овощей и молочных продуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства.

Напомним, что с 15 мая вступит в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

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