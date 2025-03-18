Россия и Иран перейдут на полноформатный режим свободной торговли

Полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном вступит в силу с 15 мая. Страны рассчитывают нарастить взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов.

Евразийская экономическая комиссия получила официальное уведомление Ирана о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Ранее, в январе 2025 г., об окончании процедур иранских партнеров уведомил ЕАЭС.

Соглашение вступит в силу 15 мая 2025 г., отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных 12 млрд долларов, заявили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. Это означает примерно двукратное увеличение по сравнению с текущими объемами.

С 2019 г. действует Временное соглашение ЕАЭС с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, по ограниченному количеству товаров. 25 декабря 2023 г. в Санкт-Петербурге Евразийский экономический союз и Иран подписали полноформатное Соглашение о свободной торговле, устанавливающее беспошлинный режим между сторонами в отношении почти 90% всей товарной номенклатуры.

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