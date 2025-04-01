Регистр выступает за углекислоту в рефустановках

Российский морской регистр судоходства (РС) намерен расширить возможность применения углекислого газа в качестве хладагента в холодильных установках на морском флоте. Планируется внести соответствующие поправки в Правила классификации и постройки судов.

Регистр планирует изменить предусмотренную в правилах классификацию хладагентов на основе международных стандартов, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. Это значительно расширит список хладагентов группы I (невоспламеняемых веществ) и упростит для судовладельцев использование новых хладагентов, постоянно появляющихся на рынке.

Для расширения возможности применения углеводородов в правилах будет предусмотрена новая группа хладагентов (группа III) и новая глава с требованиями к установкам, использующим огнеопасные хладагенты.

При разработке новой главы правил специалисты РС произвели оценку риска утечки хладагента в закрытом пространстве. Для этого были предложены две шкалы (оценки вероятности и оценки последствий), использование которых позволило определить приоритеты безопасности при разработке технических требований, компенсирующих риски утечки.

«Проект изменений направлен на увеличение использования энергоэффективных и озонобезопасных хладагентов на морских судах», — подчеркнули в пресс-службе.

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