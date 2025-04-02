Российский вылов превысил 1,4 млн тонн

С начала года отечественные предприятия освоили свыше 1,4 млн тонн водных биоресурсов. 1,7 млн тонн из них приходится на Дальневосточный бассейн.

На Дальнем Востоке добыли 925,4 тыс. тонн минтая, 38,3 тыс. тонн трески, 149,1 тыс. тонн тихоокеанской сельди, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов составил 86,5 тыс. тонн. Там освоено 58,9 тыс. тонн трески и 15,2 тыс. тонн пикши.

Западный бассейн принес 26,3 тыс. тонн ВБР. Это на 2,1% выше уровня 2024 г.

Шпрота (кильки) поймали 17,5 тыс. тонн (+0,9 тыс. тонн), балтийской сельди (салаки) — 8,4 тыс. тонн (+0,3 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки взяли 13,3 тыс. тонн, на 31,6% превысив показатель на отчетную дату прошлого года. Большая часть улова — хамса: 12,1 тыс. тонн (+3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне вылов достиг 22,8 тыс. тонн, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Почти вся добыча приходится на кильку — ее поймали 21 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил более 76 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Это на 32,3 тыс. тонн, или 73,9%, выше уровня прошлого года.

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