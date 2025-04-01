В Азовском море резко выросли уловы креветок

Специалисты ВНИРО ведут мониторинг состояния популяции и промысла креветок в Северном Приазовье. Отмечено, что вылов этих беспозвоночных в пять-шесть раз превышает показатели за аналогичный период 2023 и 2024 гг.

В Азовском море из-за повышения уровня солености сложились благоприятные условия для промысловых беспозвоночных. Среди них ученые выделяют креветок, рапану, скафарку и мидий — эти виды вошли в состав базовых объектов добычи на бассейне.

«За последние десять лет величина доступного для освоения российскими промысловиками запаса креветок выросла в 30 раз. При этом суммарный рекомендованный вылов увеличился с 30 тонн до 456 тонн, что свидетельствует о существенном расширении сырьевой базы для прибрежного промысла», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

С 17 по 25 марта сотрудники лаборатории промысловых беспозвоночных Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели исследования состояния скоплений и интенсивности добычи креветок в Азовском море. Мониторинг прибрежного промысла осуществляли в Обиточном заливе, Утлюкском лимане и заливе Сиваш.

По данным ученых, промысел креветки начался в первой декаде января. Более раннему началу вылова способствовал повышенный температурный фон. С середины марта при потеплении до 5-8°С лов велся на всей прибрежной зоне от Темрюкского до Бердянского залива.

Как рассказала заведующая лабораторией Елена Саенко, на 20 марта больше всего креветки поймали в Северном Приазовье, где освоено около 89% общей добычи по Азовскому морю. Наибольшие уловы фиксируются в Запорожской области в Утлюкском лимане и Обиточном заливе.

Также, изучая возможность расширения районов добычи, специалисты ВНИРО вели контрольный лов креветок вентерями в Молочном лимане.

По результатам экспедиции собранный материал доставили в лабораторию филиала для дальнейшей камеральной обработки.

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