Права на добычу глубоководных крабов не ушли и с четвертой попытки

Аукцион по продаже долей квот вылова с инвестиционной нагрузкой крабов-стригунов ангулятуса и красного признан несостоявшимся: на участие в торгах не поступило заявок.

Электронный аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов предполагалось провести 3 апреля, сообщает корреспондент Fishnews. На торги, напомним, было выставлено два лота. Каждый включал 50% доли квот краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. По каждому лоту предусматривалась инвестиционная нагрузка — строительство на российской верфи промыслового судна с определенными параметрами.

Нынешняя попытка продать доли квот на вылов в инвестиционных целях глубоководных крабов стала уже четвертой. Стартовая цена по сравнению с прошлым разом была снижена до суммы порядка 1,2 млрд рублей.

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