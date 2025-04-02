Еще один российский экспортер сможет поставлять рыбу в Китай
Главное таможенное управление КНР дополнило список российских экспортеров, одобренных для поставок продукции водного промысла и аквакультуры в Поднебесную. Обновленный перечень включает 919 объектов.
В списке появилось еще одно рыбоперерабатывающее предприятие, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Право на экспорт получил поставщик из Хабаровского края. Новый объект зарегистрирован через китайскую информационную систему CIFER.
Ознакомиться с перечнем можно на официальных сайтах НЦБРСП и компетентного органа КНР.
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