Еще один российский экспортер сможет поставлять рыбу в Китай

Главное таможенное управление КНР дополнило список российских экспортеров, одобренных для поставок продукции водного промысла и аквакультуры в Поднебесную. Обновленный перечень включает 919 объектов.

В списке появилось еще одно рыбоперерабатывающее предприятие, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Право на экспорт получил поставщик из Хабаровского края. Новый объект зарегистрирован через китайскую информационную систему CIFER.

Ознакомиться с перечнем можно на официальных сайтах НЦБРСП и компетентного органа КНР.

Читайте также: Поднебесная собирается есть больше рыбы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews