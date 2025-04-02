Владимирским аквафермерам подготовили субсидии

Минсельхоз Владимирской области проводит отбор получателей субсидий для возмещения части затрат на производство продукции товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал. Заявки принимают до 10 апреля.

Субсидирование осуществляется в рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса Владимирской области, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на объявление об отборе. Правила проведения отбора установлены приказом регионального минсельхоза от 20 февраля 2024 г. № 2.

Согласно правилам, претендовать на господдержку могут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Всего для распределения в рамках отбора выделено 17 млн рублей.

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