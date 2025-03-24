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Начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей МИХАЛЕВИЧ рассказал о снижении показателей по аквакультуре на заседании общественного совета

Рыбоводы рискуют остаться без льготных кредитов

По оценкам Росрыболовства, проблемы с доступом к кредитованию на льготных условиях могут усилить негативные тенденции в секторе аквакультуры. По предварительным данным, рыбоводы в прошлом году снизили объемы производства более чем на 5%.

Ситуация в секторе товарной аквакультуры вызывает беспокойство, заявил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) начальник управления экономики и инвестиций ФАР Андрей Михалевич. «У нас наблюдается снижение в прошлом году, — рассказал он членам совета. — Нам пришлось даже менять показатель в государственной программе. У нас на 22 тыс. тонн снижение, или на 5,3%».

Как сообщает корреспондент Fishnews, снижение объемов производства ведомство связывает в основном с проблемами хозяйств, выращивающих атлантического лосося и форель. «Есть сложности с посадочным материалом, с выживаемостью, со стойкостью к болезням рыб», — перечислил причины спада представитель Росрыболовства.

Участники заседания также обратили внимание, что льготное кредитование, которым активно пользовались предприятия аквакультуры, фактически перестало работать. «Лимитов средств нет как в прошлом году, так и в этом году тоже. Предприятия выражают озабоченность, что не могут закупить по доступным средствам или из-за отсутствия средств, поскольку их просто не кредитуют под рыночные ставки, как посадочный материал, так и рыбные корма», — отметил Андрей Михалевич.

По информации Ассоциации «Росрыбхоз», стоимость денег для рыбоводов выросла уже в прошлом году, после изменения условий кредитования сельхозтоваропроизводителей. Несмотря на это, в 2024 г. предприятия ассоциации только по краткосрочным кредитам (до одного года) привлекли 570,6 млн рублей — для приобретения кормов, ветпрепаратов и рыбопосадочного материала. Но на 2025 г. аквакультура не вошла в число приоритетных направлений льготного кредитования, определенных Минсельхозом.

«Есть риски того, что не все предприятия смогут стоимость денег, доступность денег получить, как это было годами ранее, — предупредил Андрей Михалевич. — Боюсь, что и в этом году у нас тоже существенного роста не будет. Хотелось бы в этих параметрах удержаться».

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НазадМетки: аквакультуралососьросрыболовствофорель
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