Рыбаки Ленобласти ждут корюшку

В 2025 г. наука рекомендовала к освоению на Ладожском озере 1225 тонн корюшки. Рыбаки будут вести промысел в устьях рек Волхов, Сясь и Свирь.

Начало основного хода рыбы в Ладоге ожидается 7-10 апреля, пик хода — 27-30 апреля. Право на добычу получили 35 организаций и индивидуальных предпринимателей, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Контроль хода промысла, учет количества выставляемых орудий лова и добытой рыбы будут вести сотрудники Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

В правительстве области отметили, что в прошлом году рыбаки Ладожского бассейна освоили 1121 тонну корюшки. Лов вели 24 компании.

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