Госдума готовится ко второму чтению законопроекта о «полетах икры»

Профильный комитет Госдумы — по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — рекомендовал принять во втором чтении проект закона о мерах по контролю перевозок авиапассажирами лососевой икры.

Совету Государственной думы комитет предложил включить документ в проект порядка работы нижней палаты парламента на 8 апреля. При этом в базе Госдумы уже размещен текст законопроекта к третьему чтению, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект федерального закона о расширении эксперимента по контролю перевозок красной икры авиапассажирами в октябре внесла на рассмотрение Госдумы группа парламентариев. Напомним, что пилотный проект уже действует на Камчатке: один авиапассажир может вывозить с полуострова не более 10 кг икры непромышленного изготовления за рейс. Речь идет о перевозке как в ручной клади, и так и в авиабагаже.

Законопроект предусматривает, что эксперимент будет распространен на вывоз лососевой икры из Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Кроме того, сроки пилотного проекта предлагается продлить до августа 2027 г.

Меры нацелены на то, чтобы под видом продукции для личного потребления из регионов не вывозилась в промышленных масштабах браконьерская икра. Ограничения должны помочь в борьбе с браконьерством.

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