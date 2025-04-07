Для проектов под инвестквоты продлили предельный срок

Правительство увеличило предельные сроки реализации проектов под инвестиционные квоты. Как поясняли разработчики изменений, это необходимо для достройки судов.

Кабмин внес изменения в требования к объектам инвестиций и инвестиционным проектам, утвержденные постановлением от 7 августа 2023 г. № 1287.

Как сообщает корреспондент Fishnews, допускается продление срока реализации инвестиционного проекта свыше 8 лет, но в пределах 12 лет. Такая пролонгация возможна по решению межведомственной комиссии по отбору инвестпроектов, при этом в комиссию должно быть предоставлено заключение Министерство промышленности и торговли с обоснованием продления. Кроме того, получатель долей квот должен предоставить обеспечение реализации инвестиционного проекта.

Ранее, в мае 2022 г., правительство уже увеличивало предельные сроки выполнения обязательств инвесторов — с шести до восьми лет.

Инвесторы столкнулись с объективными, не зависящими от них сложностями, и ряд проектов по строительству судов выходят за рамки 8 лет, отмечали разработчики изменений. Предполагается, что продление позволит решить вопросы о перепроектировании судов, а также по нахождению производственных площадок для достройки.

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