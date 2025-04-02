Законопроект о квотах под инвестиции на 20 лет ушел в Госдуму

Группа сенаторов внесла в Госдуму проект закона об изменениях в программе квот под инвестиции. Речь идет о сроках, на которые предоставляются рыбные инвестквоты и квоты вылова крабов с инвестиционной нагрузкой, а также о подходах к освоению аукционных крабовых квот.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 33.7 и 33.8 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» поступил в Госдуму.

Как сообщает корреспондент Fishnews, срок, на который предоставляется право на добычу по договорам на квоты под инвестиции, предлагается увеличить с нынешних 15 до 20 лет. Такие изменения предусмотрены как по инвестиционным квотам вылова (они закрепляются в основном на промысел рыбы, в том числе минтая и сельди), так и по квотам добычи крабов в инвестиционных целях — как и по первому, так и по второму этапу.

Также предполагается изменить принципы предоставления прав на вылов крабов по договорам на квоты вылова в инвестиционных целях. Сейчас предусмотрено два случая: если договор заключен до 20 декабря года проведения аукциона, то право на вылов предоставляется с 1 января следующего года, если после этой даты — то с 1 января второго года, следующего за годом аукциона.

Законопроект закрепляет другой подход: предоставлять права на вылов в год проведения аукциона. Этот же принцип предложено распространить на признание торгов несостоявшимися в связи с единственным заявителем и участником. Напомним, что в этом году как раз такие процедуры проходили в отношении камчатского краба Северного бассейна.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. При этом нововведения по срокам будут распространяться на уже заключенные договоры.

В пояснительной записке отмечено, что увеличение срока предоставления прав на добычу позволит инвесторам продолжить строительство судов и ввести их в эксплуатацию, поскольку они смогут «выполнять обязательства перед банками-кредиторами, реструктурируя их, исходя из актуального срока окупаемости инвестиционных объектов».

Проект закона внесли члены Совета Федерации Александр Двойных, Анатолий Артамонов, Сергей Митин, Игорь Зубарев, Татьяна Сахарова и Александр Наролин.

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