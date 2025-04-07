Соглашение ВТО о рыбацких субсидиях ратифицировало Антигуа и Барбуда

Посол Антигуа и Барбуды Колин Мёрдок передал генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале официальный документ о ратификации островным государством соглашения по запрету вредоносных рыболовных субсидий.

На торжественной церемонии Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что ратификация соглашения демонстрирует твердое намерение Антигуа и Барбуды защищать морские природные ресурсы и средства к существованию своих граждан.

В свою очередь министр иностранных дел, сельского хозяйства, торговли и по делам Барбуды Пол Чет Грин отметил: ратификация соглашения подтверждает приверженность Антигуа и Барбуды как малого островного развивающегося государства принципам многосторонности и устойчивому использованию морских ресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО, Антигуа и Барбуда стало 95-м членом Всемирной торговой организации, ратифицировавшим соглашение о запрете вредоносных субсидий в рыболовстве. Теперь для его вступления в силу необходимо заручиться поддержкой всего 16 участников.

Читайте также: Пакистан присоединился к соглашению по рыболовным субсидиям

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews