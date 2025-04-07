Рыбоводы выбрали лучших

Ассоциация «Росрыбхоз» определила обладателей премии «За высокие достижения в развитии товарной аквакультуры». По итогам 2024 г. награды были присуждены по направлениям селекционно-племенной работы и реализации продукции рыбоводства.

Имена лауреатов премии Росрыбхоза «За высокие достижения в развитии товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)» за 2024 г. объявили 3 апреля на заседании совета ассоциации. Премия, учрежденная для поощрения работников рыбоводных организаций, присуждается по трем направлениям: селекционно-племенная работа, реализация продукции товарного рыбоводства и социально ориентированная деятельность.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко вручил нагрудный знак и свидетельство лауреата премии Ирине Закусило, рыбоводу-селекционеру племенного рыбопитомника «Шараповский» (Белгородская область), награжденной в номинации «За достижения в селекционно-племенной работе». Премию «За рост реализации продукции товарной аквакультуры» разделили гендиректор компании «Рязаньрыбпром» Александр Кохальский и старший механизатор рыбокомбината «Октябрьский» Виктор Зуев.

Однако в номинации «За успехи работодателей в создании социально ориентированных трудовых отношений» победителей не оказалось — по причине отсутствия заявок, сообщает корреспондент Fishnews. В связи с этим руководство Росрыбхоза, который является общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере аквакультуры, рекомендовало членам ассоциации активнее выдвигать номинантов.

Василий Глущенко подчеркнул, что практически все предприятия Росрыбхоза в той или иной мере решают социальные вопросы в отношении как своих сотрудников, так и местных поселений. «Всё это есть. Но никто эту работу не фиксирует, не придает ей значения, и выглядит, как будто никто ничего не делает. Пожалуйста, обратите на это внимание. От вас зависит, от работодателей, — подавайте заявки», — обратился он к участникам заседания.

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