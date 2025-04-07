На озера Западной Сибири приглашают аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион выставили 27 озерных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 5 мая.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 5 га до 440 га расположены в Доволенском, Каргатском, Купинском, Краснозерском, Куйбышевском, Сузунском, Убинском, Новосибирском, Барабинском, Болотнинском, Здвинском, Колыванском, Чановском, Чистоозерном, Баганском и Ордынском районах.

Стартовые цены лотов — от 4 тыс. до 352 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 22 мая в Новосибирске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях как совместного, так и обособленного водопользования.

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