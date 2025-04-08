На Камчатке определили даты открытия навигации

Правительство Камчатского края совместно с МЧС установили сроки начала навигации для плавания маломерных судов в регионе. Первые водные объекты откроются с 12 апреля.

Сроки определили с учетом специфики природных и погодных характеристик Камчатки, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

С 12 апреля навигация для плавания маломерных судов открывается на водных объектах в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском муниципальном районе, Мильковском муниципальном округе.

С 20 апреля — в Усть-Камчатском муниципальном округе и Соболевском муниципальном районе.

С 21 апреля — в Алеутском, Быстринском и Усть-Большерецком муниципальных округах.

С 5 мая — в Тигильском муниципальном округе.

С 7 мая — в Олюторском муниципальном районе.

С 10 мая — в городском округе «поселок Палана».

С 15 мая — в Карагинском муниципальном районе.

С 1 июня — в Пенжинском муниципальном районе.

«К маломерным судам относятся все суда с грузоподъемностью не более 12 человек, при этом длина объекта не должна превышать 20 метров. К ним относятся не только моторные лодки, гребные суда и катера, но и моторно-парусные боты, байдарки, сапы, водные мотоциклы и другие», — напомнил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Владимир Кинас.

Он отметил, что с 1 апреля Государственная инспекция по маломерным судам начала работать в Авачинском заливе. Инспекторы ГИМС следят, чтобы никто не вышел на воду раньше времени. Вдоль берега еще есть лед, который может повредить суда.

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