Вопросы любительской рыбалки и рыболовного туризма прорабатывают на Камчатке

На рост числа операторов по организации рыболовных туров на Камчатке обратили внимание в ассоциации любительского рыболовства «Камчатский лосось». Президент объединения Дмитрий Андрусенко указал на риски для сохранения ресурса в таких условиях.

Вопросы в сфере любительского рыболовства обсудили министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский и президент ассоциации любительского рыболовства «Камчатский лосось» Дмитрий Андрусенко. Глава регионального ведомства и руководитель профильного объединения затронули в том числе тематику рыболовного туризма, сообщает корреспондент Fishnews.

Рассказывая о вопросах, которые поднимают граждане, Дмитрий Андрусенко отметил рост числа операторов в сфере организации рыболовных туров. Анализ некоммерческого рыболовства на реке Большой показал 32 лагеря для приема гостей и рыболовные базы, которые не принадлежат пользователям рыболовных участков.

«Пользователями участков проводился подсчетов туроператоров на воде с гостями. Получили такие сведения и цифры, как 350 человек — рыбаков-туристов», — сообщил президент ассоциации.

При этом не всегда ясно, насколько лов легален. Есть риски нерегулируемой добычи, считает Дмитрий Андрусенко.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края, в свою очередь, обратил внимание на важность усиления контроля в местах добычи. Он отметил, что обновленное законодательство предусматривает возможности производственного контроля на рыболовных участках.

На встрече также рассматривались вопросы ценообразования на путевки для любительской рыбалки.

Для того чтобы продолжить обсуждение перспектив любительского рыболовства, Андрей Здетоветский предложил организовать круглый стол. Это тем более актуально, что сейчас, по словам министра, «формируется новый горизонт планирования» — будут перезаключаться договоры пользования рыболовными участками на следующий период, в том числе для организации любительского лова.

В ассоциации пообещали помочь министерству в организации круглого стола и сборе предложений к нему.

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