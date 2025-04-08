Махинацию с «рыбной» субсидией раскрыли в Дагестане

В Республике Дагестан главу КФХ подозревают в подделке документов для увеличения субсидии. По версии правоохранителей, с помощью фиктивных данных руководитель хозяйства получил почти на 2 млн рублей больше сверх положенного.

Фигурантом уголовного дела стал глава крестьянского фермерского хозяйства, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, мужчина представил недостоверные документы об объеме выполненных работ по сооружению пруда для разведения рыбы в селе Беледи Ботлихского района. В итоге руководителю хозяйства из бюджета республики перечислили сумму больше, чем он должен был получить в рамках субсидирования.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

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