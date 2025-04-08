Жемчужине Вятского края хотят повысить рыбопродуктивность

Власти Кировской области намерены заказать проведение ихтиологических исследований в Белохолуницком водохранилище для сохранения, воспроизводства и рационального использования рыбных запасов. Этот водоем популярен как место отдыха и любительской рыбалки.

Объявлен конкурс на проведение научных изысканий на Белохолуницком водохранилище, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки». Максимальная цена контракта — 219 тыс. рублей, источник финансирования — областной бюджет.

Специалистам необходимо будет провести анализ состояния рыбных запасов в водоеме, определить наиболее перспективные объекты для искусственного воспроизводства и разработать рекомендации по повышению рыбопродуктивности.

Площадь Белохолуницкого водохранилища — 16 кв. км. Оно было создано в XVIII в. для нужд железоделательного завода путем перекрытия реки Белая Холуница (притока Вятки). Сейчас водоем используется для отдыха и любительской рыбалки. В местных СМИ его называют «жемчужиной Вятского края» и главной достопримечательностью города Белая Холуница.

По информации пресс-службы правительства Кировской области, в конце 2024 г. началась разработка проекта капитального ремонта гидроузла, образующего водохранилище. Также, по данным пресс-службы, в прошлом году Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию одобрил инициативу по берегоукреплению водоема.

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