Красноярский край готов финансировать изучение своих рыбных запасов

Власти Красноярского края намерены продолжить ресурсные обследования рек в регионе для увеличения лимитов вылова. На очереди Жданиха — приток Хатанги.

Подрядчика для научно-исследовательских работ предполагается определить по итогам электронного аукциона, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на ЕИС «Закупки».

Заказчик — министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Максимальная цена контракта составляет 2 млн рублей. Источник финансирования — краевой бюджет.

Согласно техзаданию, ученым предстоит разработать рыбоводно-биологическое обоснование для водного объекта, в том числе оценить состояние запасов водных биоресурсов, а также подготовить прогноз общих допустимых и возможных уловов.

Объектом исследования станут популяции чира, сига, пеляди, щуки, окуня, язя, плотвы, ельца, налима и других рыб в реке Жданиха — правом притоке Хатанги на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Напомним, что в 2023 г. региональные власти анонсировали предстоящие исследования ихтиофауны шести рек — боковых притоков Енисея и Хатанги — для вовлечения их в промысел. В 2024 г. Минсельхоз внес изменения в ОДУ Красноярского края, в том числе благодаря получению новых данных по рыбным запасам в этих реках.

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