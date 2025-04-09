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Свежевыловленный минтай

Промысел охотоморского минтая вышел в плюс

К 7 апреля в Охотском море, включая Восточно-Сахалинскую подзону и прибрежный лов, российские суда добыли 847,1 тыс. тонн минтая, освоив 73,3% общего допустимого улова. Год назад показатели на эту же дату составляли 818 тыс. тонн и 75,6% ОДУ.

Промысел минтая вели от 53 до 71 судна, в том числе 36-49 единиц крупнотоннажного (КТФ) и 17-22 единицы среднетоннажного (СТФ) флота. По Охотскому морю на прошлой неделе распространился обширный антициклон. Флот часто работал в окружении ледовых полей, сформированных блинчатым или битым льдом (легкопроходимым), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Северо-Охотоморской подзоне основная акватория промысла расширилась из-за постоянной ротации судов. Минтай ловили 31-48 крупнотоннажников и 16-21 среднетоннажник, добывая в среднем 183,8 тонны и 72,3 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов в районе достиг 326,4 тыс. тонн (90,2% ОДУ), годом ранее там поймали 305 тыс. тонн (89%).

В Западно-Камчатской подзоне дорабатывали зимне-весенний сезон на северной периферии 7 единиц КТФ и 2 единицы СТФ с выловом 320,1 тонны и 134,2 тонны на судо-сутки. С начала года в районе освоили 219,7 тыс. тонн (60,7%), уровень 2024 г. — 300,1 тыс. тонн (87,6%).

В Камчатско-Курильской подзоне 31 марта завершали зимне-весенний сезон в центральном секторе 9 крупнотоннажных и 2 среднетоннажных судна, добывавших 117,9 тонны и 103,5 тонны на судо-сутки. Всего по подзоне наловили 281,1 тыс. тонн (99,9%), годом ранее — 201 тыс. тонн (75,4%).

Суммарный вылов по «камчатским» подзонам за сезон «А» составил 500,7 тыс. тонн (77,8% общего ОДУ), за аналогичный период 2024 г. рыбаки освоили 500,8 тыс. тонн (82,3%).

В Восточно-Сахалинской подзоне 1-2 крупнотоннажных судна в первую половину рабочей недели вели добычу на линии соприкосновения с Северо-Охотоморской подзоной с результатом 167,3 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов составил 19,9 тыс. тонн (13,3%), годом ранее — 11,9 тыс. тонн (9,1%).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на промысел сельди подошли дополнительные суда. Флот работал в районе добычи минтая на западном участке подзоны. На лову отмечалось 8-17 единиц КТФ и 1-3 единицы СТФ с результатами 195 тонн и 48,6 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов по состоянию на 7 апреля достиг 163,8 тыс. тонн (52,8%), за аналогичный период 2024 г. было добыто 147,1 тыс. тонн сельди (47,5%).

Ожидается, что количество судов на промысле сельди в районе продолжит увеличиваться. Специализированный лов в этой подзоне можно будет вести до 14 апреля включительно.

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