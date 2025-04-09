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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

С какими результатами рыбная отрасль прошла 2024 год

Вылов водных биоресурсов за 2024 г. составил 4,9 млн тонн — эти и другие показатели работы рыбной отрасли за прошлый год были озвучены на расширенном заседании коллегии Росрыболовства.

Прошлый год оказался непростым, тем не менее отрасль продолжает устойчивую работу — на это обратили внимание и вице-премьер Дмитрий Патрушев, и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Объемы добычи водных биоресурсов снизились по сравнению с уровнем 2023 г. на 8% — до 4,9 млн тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Такое снижение, по словам выступавших, связано прежде всего с сокращением вылова тихоокеанских лососей — по природным причинам. В то же время выросли показатели по минтаю и сельди, вылов сардины-иваси стал рекордным за всю постсоветскую историю, обратил внимание Дмитрий Патрушев.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что в нынешнем году и в дальнейшем отрасль будет стремиться к планке по уловам в 5 млн тонн. «Вместе с ВНИРО надо провести тщательный анализ эффективности прогнозов и организации промысла», — сказал Илья Шестаков.

Объем производства товарной аквакультуры в прошлом году снизились к уровню 2023 г. на 5,3% и составили 380,5 тыс. тонн. На первом месте по объемам выращивания — Северо-Западный федеральный округ. Также в тройке лидеров — Южный федеральный округ и Дальний Восток.

Показатель самообеспечения рыбной продукцией в 2024 г., по оценке Минсельхоза России, составил 138,4% — выше, чем предусмотрено Доктриной продовольственной безопасности. Потребление рыбы и рыбопродуктов по сравнению с показателем 2023 г. выросло и составило порядка 23,5 кг на человека в год, отметили в Росрыболовстве.

Руководитель ведомства также обратил внимание на продолжение роста производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В прошлом году доля таких продуктов составила 32,5%.

Экспорт рыбы и рыбной продукции составил в натуральном выражении свыше 1,9 млн тонн (тогда как в 2023 г. — 2,5 млн тонн), а в денежном — 4,9 млрд долларов. При этом география поставок рыбопродукции расширялась, акцентировал глава Федерального агентства по рыболовству.

Импорт увеличился в натуральном выражении на 4,6% и составил 686 тыс. тонн. В денежном выражении — порядка 3 млрд долларов. Руководитель Росрыболовства отметил, что импортируется в основном продукция, которая не добывается в российских водах и не производится нашими предприятиями. Закупки позволяют разнообразить ассортимент и поддерживать здоровую конкуренцию на отечественном рынке.

Оборот рыбохозяйственных предприятий вырос по сравнению с 2023 г. на 7% и достиг рекордного значения 1,1 трлн рублей.

Прибыль организаций оказалась на 21% ниже уровня предыдущего года и составила порядка 137,2 млрд рублей.

Налоговые поступления от отрасли, включая страховые взносы, — порядка 105 млрд рублей.

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  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель председателя правительства Дмитрий ПАТРУШЕВ озвучил годовые показатели по вылову на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. Фото пресс-службы ведомства
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