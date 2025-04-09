Президент подписал закон в сфере торговли с Абхазией
Закон о ратификации протокола о беспошлинном экспорте товаров из России в Абхазию подписан президентом Владимиром Путиным и официально опубликован. Под действие соглашения попала наиболее значимая для республики продукция.
Документ размещен на портале опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Протокол предусматривает внесение изменений в межправительственное соглашение о режиме торговли товарами.
В частности, установлен конкретный перечень продукции, которая будет без дополнительных пошлин вывозиться из России в Абхазию в объемах, необходимых для внутреннего потребления жителями республики.
Исключение для Абхазии сделано «учитывая особый характер отношений» между двумя странами, отметили ранее в Совфеде.
Читайте также: Делегация Ирана обсудила поставки продовольствия с властями Татарстана
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews