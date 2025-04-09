Президент подписал закон в сфере торговли с Абхазией

Закон о ратификации протокола о беспошлинном экспорте товаров из России в Абхазию подписан президентом Владимиром Путиным и официально опубликован. Под действие соглашения попала наиболее значимая для республики продукция.

Документ размещен на портале опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Протокол предусматривает внесение изменений в межправительственное соглашение о режиме торговли товарами.

В частности, установлен конкретный перечень продукции, которая будет без дополнительных пошлин вывозиться из России в Абхазию в объемах, необходимых для внутреннего потребления жителями республики.

Исключение для Абхазии сделано «учитывая особый характер отношений» между двумя странами, отметили ранее в Совфеде.

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