Ученые собрали данные о любительской рыбалке в Якутии

Сотрудники Якутского филиала ВНИРО провели весенний учет рыболовов-любителей. Специалисты собрали данные об уловах, количестве рыбаков и времени лучшего клева.

Излюбленные места для рыбалки в регионе — протоки и прибрежные участки Лены недалеко от населенных пунктов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Опрос показал, что чаще всего в уловах встречаются щука и окунь. Для рыбалки используются удочки.

Концентрация рыбаков возрастала после обеда, а к вечеру достигала максимума. По словам опрошенных, вечером и ночью уловы больше, к утру — меньше.

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