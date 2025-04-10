Свой федеральный проект появился у ФАС

ФАС работает над федеральным проектом «Развитие конкуренции». Он будет реализовываться в период с 2025 по 2030 гг.

Антимонопольная служба продолжает работу над федеральным проектом «Развитие конкуренции». Об этом руководитель ведомства Максим Шаскольский сообщил на заседании общественно-экспертного совета по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Глава ФАС отметил, что впервые в рамках реализации национальных проектов утвержден федеральный проект «Развитие конкуренции». Он будет реализован в период с 2025 по 2030 гг.

Основной задачей федерального проекта названо повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет создания системы развития конкуренции на товарных рынках, улучшения условий функционирования товарных рынков, а также развития системы ценовых индикаторов.

Федеральный проект предусматривает 20 мероприятий, направленных на достижение трех общественно значимых результатов. Это рост уровня развития конкуренции на товарных рынках, улучшение условий функционирования товарных рынков, совершенствование системы национальных ценовых индикаторов, рассказали в пресс-центре ФАС.

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из результатов реализации проекта должно стать расширение перечня биржевых товаров, а также товаров, внебиржевые сделки по которым регистрируются на бирже, говорится в описании на сайте Минэкономразвития.

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