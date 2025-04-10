Камчатского бизнесмена поймали на самостоятельной маркировке нерки

В Камчатском крае предпринимателя из города Елизово осудили за незаконный оборот сомнительной рыбопродукции. По данным правоохранителей, на готовый товар он наклеивал этикетки с недостоверными сведениями.

Фигуранта признали виновным по части 3 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение и хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в июле прошлого года глава крестьянско-фермерского хозяйства скупал у населения нерку-сырец для изготовления продукции.

Партию в 700 кг глава КФХ не стал подвергать ветеринарной процедуре. Для маркировки он распечатал самоклеящиеся этикетки и штрихкоды, содержащие недостоверные сведения о товаре, отметили в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновному штраф в размере 200 тыс. рублей. Принтер конфискован и обращен в доход государства, на машину бизнесмена наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.

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