Нева приняла свежую порцию молоди семги

Специалисты Невского рыбоводного завода приступили к выполнению госзадания по выпуску молоди. В Неву отправились 80 тыс. экземпляров атлантического лосося средней навеской от 9 до 18 г для пополнения естественной популяции.

На Невском рыбоводном заводе прошел первый в году выпуск молоди атлантического лосося (семги) в рамках государственного задания. При участии сотрудников Северо-Западного филиала Главрыбвода и в присутствии госинспектора Северо-Западного теруправления Росрыболовства в Неву отправилось 80 тыс. молодых лососей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, выпущенная в естественную среду обитания молодь относится к генерации 2023 г. Она выращена заводским методом от производителей, отловленных в Неве, и прошла этапы от инкубации до достижения средней навески 9–18 г. Во время роста вес рыбы не отклонялся от плановых навесок.

Невский рыбоводный завод специализируется на воспроизводстве атлантического лосося. Помимо выполнения госзадания специалисты предприятия также проводят выпуски молоди в рамках мероприятий для возмещения ущерба, нанесенного рыбным запасам деятельностью различных организаций.

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