Портовики Приморья вложились в популяцию кеты

В Хасанском районе Приморского края в реку Барабашевка выпустили более 40 тыс. сеголетков кеты. Молодь вырастили по заказу Владивостокского морского рыбного порта на специализированном рыбоводном заводе.

Выпуск в рамках компенсационных процедур провели 8 апреля специалисты ФГБУ «Главрыбвод». Также на зарыблении присутствовали представители государственных контрольно-надзорных органов.

Молодь заселяют в реки для пополнения природных популяций лосося. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Владморрыбпорта, портовики ежегодно принимают участие в таких экологических мероприятиях.

Читайте также: Нефтяники НАО будут зарыблять свой регион

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews