Молдавия приняла соглашение ВТО о запрете вредных субсидий

Еще одна страна официально присоединилась к соглашению Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях. Соответствующий документ посол Молдовы Владимир Кук передал гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.

На торжественной церемонии Нгози Оконджо-Ивеала поблагодарила республику и призвала других членов ВТО как можно скорее ратифицировать соглашение.

В свою очередь Владимир Кук заявил, что, несмотря на отсутствие выхода к морю, Молдова зависит от импорта рыбопродукции. Поэтому республика заинтересована в устойчивом управлении рыбными промыслами по всему миру.

Молдова стала 96-м членом ВТО, принявшим соглашение о запрете вредоносных рыболовных субсидий, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации. Таким образом, для вступления документа в силу осталось заручиться поддержкой еще 15 участников Всемирной торговой организации.

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