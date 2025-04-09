Приморцев обвиняют в незаконной торговле морскими деликатесами

В Приморском крае двум местным жителям инкриминируют нелегальный оборот красной икры и мяса краба. Стоимость изъятой продукции составила порядка 1,5 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела стали жители Владивостока и Большого Камня, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры. Мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение или сбыт товаров без маркировки группой лиц по предварительному сговору).

Следствие установило, что обвиняемые вместе с неустановленными лицами купили мясо краба и лососевую икру для перепродажи. В магазине, гараже и нежилом помещении, находящихся во Владивостоке, полицейские изъяли немаркированные замороженные мясо краба и красную икру.

На принадлежащие фигурантам денежные средства в сумме свыше 4 млн рублей наложен арест в счет штрафных санкций. Дело направлено в суд.

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