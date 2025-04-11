Российский морской регистр судоходства сможет освидетельствовать и речной флот

Минтранс наделил Российский морской регистр судоходства (РС) полномочиями по классификации и освидетельствованию судов в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ).

Соответствующее соглашение подписали заместитель министра транспорта Александр Пошивай и генеральный директор РС Сергей Куликов.

Таким образом, в периметр деятельности регистра теперь входят объекты, регламентированные не только положениями Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, но и КВВТ, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

В министерстве отметили, что расширение полномочий РС позволит более широко использовать богатый практический опыт организации в области технического наблюдения за судами различных типов и назначения. Ожидается, что это будет содействовать повышению стандартов эксплуатационной надежности и экологической безопасности флота, в том числе на внутренних водных путях страны.

«Расширение спектра услуг регистра создаст для судовладельцев возможность выбора классификационного общества и в целом будет способствовать дальнейшему развитию качественных сервисов на рынке водного транспорта и уверенному движению отрасли вперед», — подчеркнули в Минтрансе.

Новые полномочия предоставлены РС на основании положительного заключения Морской администрации Российской Федерации о соответствии организации всем применимым требованиям для такого расширения сферы деятельности.

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