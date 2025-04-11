В Крыму подготовили пять акваторий под марифермы

В Республике Крым на аукцион выставили пять участков для индустриальной аквакультуры, расположенных в Черном море. Заявки принимаются до 13 мая.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь рыбоводных участков — от 79 га до 279 га. Три участка расположены у западного побережья Крыма (в Каламитском заливе, у села Окуневка и у мыса Урет), остальные — у южного берега полуострова вблизи поселка Кацивели в городском округе Ялта.

Стартовые цены лотов — от 0,98 млн рублей до 3,48 млн рублей.

Торги предполагается провести 20 мая в Ростове-на-Дону. Участки предоставляются на правах совместного водопользования на 25 лет.

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