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Группа депутатов Госдумы предложила установить требования к минимальному объему продажи в рознице продовольственных товаров местного производства

Депутаты предлагают «снижать зависимость от межрегиональных поставок» продовольствия

Группа депутатов Госдумы предложила установить требования к минимальному объему продажи в рознице продовольственных товаров местного производства. Это, по мнению разработчиков законопроекта, даст больше возможностей малому и среднему бизнесу и позволит снизить логистические издержки на доставку продовольствия.

Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон об основах госрегулирования торговой деятельности.

Авторы изменений выступили за то, чтобы в ассортименте организаций торговли на долю продукции, произведенной в регионе, приходилось не менее 10% от «общего количества реализуемых наименований таких товаров». Речь идет о социально значимых продовольственных товарах первой необходимости. К ним, согласно постановлению правительства, относятся определенные категории мясных продуктов, рыба мороженая неразделанная, молочные и масложировые продукты, куриные яйца, сахар-песок, поваренная соль, основные виды овощей и фруктов и некоторые другие товары, напомнили разработчики законопроекта.

При этом в законе предлагается указать, что региональные власти могут устанавливать исключения из требования о минимальном объеме — в том числе в связи с недостаточными объемами производства конкретных товаров в регионе.

Одной из ключевых проблем продовольственного рынка разработчики назвали высокую централизацию закупок федеральными ритейлерами. Это, по мнению депутатов, «приводит к сложным и протяженным логистическим цепочкам, увеличивающим себестоимость товаров».

«Длительность транспортировки, хранение на распределительных складах и перераспределение между регионами нередко становятся основными факторами удорожания продовольствия», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Объясняя логику поправок, депутаты заявили, что требование к сетям по продаже продукции местных производителей позволит сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены, а также создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей

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